Кримінал

Росіяни обстріляли з артилерії Нікопольщину

21 Вересня 2023 08:18
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обстріл

Уночі 21 вересня ворог обстріляв з артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Унаслідок атаки постраждала родина, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.

“Внаслідок артилерійського обстрілу постраждала родина у Нікополі. Троє дорослих і 3-місячна дитина. Маленький хлопчик не ушкоджений, але батьки отримали поранення і вся сімʼя зараз знаходиться у лікарні”, – йдеться у повідомленні.

75-річний дідусь та 34-річна мати дитини – у задовільному стані. 29-річний батько отримав важкі поранення і був направлений до одної з лікарень Дніпра.

Знищено господарчу споруду, пошкоджено 11 житлових будинків, 5 господарчих споруд, 2 мікроавтобуси і автомобіль, 3 газопроводи і стільки ж ліній електропередачі. Також ворог двічі атакував Мирівську громаду з граду та артилерії. Наслідки обстрілів уточнюються.


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