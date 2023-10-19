Росіяни обстріляли три райони Харківщини, поранено жінку

Минулої доби російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, за попередніми даними, ракетою “Іскандер”, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

“Близько 11:50 ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою “Іскандер” по м. Харкову. Зафіксовано влучання на території цивільного підприємства. Отримала осколкове поранення жінка 67 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов.

Він повідомив, що ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Зокрема, внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська пошкоджено багатоквартирний будинок. У Липцях обстрілом із РСЗВ пошкоджено автомобіль. В Одноробівці мінометними обстрілами пошкоджено 2-поверховий багатоквартирний будинок і 2 приватні будинки. Без постраждалих.