Кримінал

Росіяни обстріляли три райони Харківщини, поранено жінку

19 Жовтня 2023 09:20
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обстріл

Минулої доби російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, за попередніми даними, ракетою “Іскандер”, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

“Близько 11:50 ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою “Іскандер” по м. Харкову. Зафіксовано влучання на території цивільного підприємства. Отримала осколкове поранення жінка 67 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов.

Він повідомив, що ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Зокрема, внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська пошкоджено багатоквартирний будинок. У Липцях обстрілом із РСЗВ пошкоджено автомобіль. В Одноробівці мінометними обстрілами пошкоджено 2-поверховий багатоквартирний будинок і 2 приватні будинки. Без постраждалих.


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