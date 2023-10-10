Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: загинула 13-річна дитина

10 жовтня російські військові вдарили по Краснопільській громаді на Сумщині. В селі Угроїди внаслідок обстрілу пошкоджений навчальний заклад та було поранено 13-річну дитину. По дорозі у Суми дівчина померла у “швидкій”.

Інформацію про загибель дитини повідомив директор “Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Сергій Бутенко. За інформацією чоловіка, з Угроїдів до Сум поранену дитину везла краснопільська бригада медиків, вони проводили реанімаційні заходи, але дівчина померла.

“Був обстріл, пошкоджено приміщення школи, там вибиті вікна та пошкоджений дах. Внаслідок обстрілу поранено 13-річну дитину. Також армія РФ вдарила по інших населених пунктах Краснопільської громади, там без постраждалих та руйнувань”, — розповіла секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.