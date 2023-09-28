Кримінал

Росіяни обстріляли Костянтинівку і Красногорівку, є загиблі

28 Вересня 2023 17:57
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обстріл

Російські війська сьогодні, 28 вересня, обстріляли Красногорівку і Костянтинівку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

О 12:00, окупанти вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії 152-го калібру по місту Красногорівка.

Від ворожих снарядів загинули чоловіки 47 та 54 років. Дві жінки 45 і 61 років та 60-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми.

“Вже за годину російська армія нанесла 2 авіаудар по Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років. У них діагностовано перелами та рвані рани. Усі постраждалі під час обстрілу перебували на вулиці.

Крім того, пошкоджено торговельний об’єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння й корпуси навчального закладу.


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