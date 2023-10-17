Кримінал

Росіяни обстріляли Херсон, постраждали чотири людини

17 Жовтня 2023 12:55
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обстріл

У вівторок, 17 жовтня, російські війська обстріляли Херсон.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, у результаті обстрілу травмовані люди. Постраждали двоє працівників охоронної фірми, вони під час обстрілу знаходилися у службовій автівці.

Ще один поранений — 47-річний чоловік. Його доставили до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого — середньої важкості.

Також окупанти вдарили по території транспортного підприємства. Попередньо — одна людина травмована


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