Росіяни обстріляли Херсон, постраждали чотири людини

У вівторок, 17 жовтня, російські війська обстріляли Херсон.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, у результаті обстрілу травмовані люди. Постраждали двоє працівників охоронної фірми, вони під час обстрілу знаходилися у службовій автівці.

Ще один поранений — 47-річний чоловік. Його доставили до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого — середньої важкості.

Також окупанти вдарили по території транспортного підприємства. Попередньо — одна людина травмована