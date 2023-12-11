Кримінал

Росіяни обстріляли більше 18 населених пунктів Харківської області Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Артилерійських та мінометних ударів зазнали більше 18 населених пунктів області. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. “Артилерійських та мінометних ударів зазнали більше 18 населених пунктів області: Козача Лопань Харківського району, Графське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове Куп’янського району. Авіаударів ворог завдав по околицях Петропавлівки, Піщаного, Першотравневого, Чернещини, Дружелюбівки. Близько 10:30 у с. Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, пошкоджено 4 гаража та приватний будинок”, – повідомив Синєгубов. Постраждалих протягом доби не зафіксовано.



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