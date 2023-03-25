Росіяни готуються до “жесту доброї волі” на Херсонщині, – Гуменюк

На півдні ЗСУ витискають з окупантів “добру волю” для відходу з території Херсонської області.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що вже зараз є ознаки підготовки окупантів до “жесту доброї волі” у Херсонській області. Там росіяни вже пакують валізи і відправляють до РФ намародерені речі.

Про це вона розповіла 25 березня в ефірі телемарафону, інформує ТСН.

“Вже навіть мешканці Херсонщини як Правобережної, так і Лівобережної, знають “народну прикмету” – коли окупанти починають перевдягатись у цивільне і дуже ретельно пакувати все намародерене і відсилати в обмін на постачання боєприпасів за “поребрик” своє майно, – це як правило підготовка до тих самих “жестів”, – розповіла Гуменюк.

Вона додала, що такі “жести” ми підтрммуємо, адже дуже добре, якщо росіяни самі спакуються і поїдуть. Однак такі дії окупантів спровоковані інтенсивною бойовою роботою ЗСУ.

“Ми говорили про те, що ми зачищаємо смугу хоча б у 30 кілометрів для того, щоб полегшити життя Правобережжю”, – зауважила речниця.

Нагадаємо, раніше заступник постпреда президента України в АР Крим Денис Чистіков повідомив, що окупанти готуються до евакуації з Криму, про що свідчить збільшення кількості залізничних рейсів та збільшення вивезення зерна з півострова.