Росіяни хочуть перевести один з енергоблоків в стан ’’гарячого зупину’’: підвищить ядерну загрозу

Нові суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки можуть статися після переведення окупантами енергоблоку №4 Запорізької АЕС у стан “гарячого зупину”.

Про це повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання України.

“Наміри російських окупантів перевести енергоблок №4 ВП “Запорізька АЕС” у стан “гарячого зупину”, про що інформує МАГАТЕ у своїй заяві від 12 липня 2023 року, створить значні додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Такі ризики спричинені тривалим простоєм обладнання енергоблоку №4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС”, – розповіли в пресслужбі Держатомрегулювання.

Там також пояснили, що в умовах втрати надійного джерела водопостачання для Запорізької АЕС – Каховського водосховища – внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, утримання всіх реакторів ЗАЕС у стані “холодний зупин” – є оптимальним режимом для зниження ризиків щодо ядерної безпеки, вірогідності пошкоджень обладнання та раціонального використання доступних на теперішній час водних ресурсів.