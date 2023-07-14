Суспільство

Росіяни хочуть перевести один з енергоблоків в стан ’’гарячого зупину’’: підвищить ядерну загрозу

14 Липня 2023 15:25
7
читать на русском →
заес, окупанти

Нові суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки можуть статися після переведення окупантами енергоблоку №4 Запорізької АЕС у стан “гарячого зупину”.

Про це повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання України.

“Наміри російських окупантів перевести енергоблок №4 ВП “Запорізька АЕС” у стан “гарячого зупину”, про що інформує МАГАТЕ у своїй заяві від 12 липня 2023 року, створить значні додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Такі ризики спричинені тривалим простоєм обладнання енергоблоку №4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС”, – розповіли в пресслужбі Держатомрегулювання.

Там також пояснили, що в умовах втрати надійного джерела водопостачання для Запорізької АЕС – Каховського водосховища – внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, утримання всіх реакторів ЗАЕС у стані “холодний зупин” – є оптимальним режимом для зниження ризиків щодо ядерної безпеки, вірогідності пошкоджень обладнання та раціонального використання доступних на теперішній час водних ресурсів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
14 Липня 2023 16:37

Генерал Тарнавський пояснив, чому контрнаступ йде не так швидко, як хотілося б 

14 Липня 2023 16:09

Вагнерівці вже тренують білоруських військових – Міноборони Білорусі
14 Липня 2023 15:25

Росіяни хочуть перевести один з енергоблоків в стан ’’гарячого зупину’’: підвищить ядерну загрозу
14 Липня 2023 13:06

Фронт, ОПК і Білорусь: Зеленський провів засідання Ставки
14 Липня 2023 12:55

Президент ПАР заявив, що Путін приїде на саміт БРІКС

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки