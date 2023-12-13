Росіяни атакували Київ балістикою: понад 50 постраждалих

Росіяни атакували столицю балістичними ракетами, у декількох районах внаслідок падіння осколків сталися пожежі у житлових будинках. Відомо про 51 постраждалого.

Зазначається, що внаслідок роботи ППО зі збиття ворожих повітряних цілей у Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння осколків.

Інформації стосовно загиблих немає. Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала людина, з них 6 дітей. Найстаршій потерпілій – 80 років, наймолодшій – 5 років. Усім надана медична допомога.

За даними КМВА, силами і засобами протиповітряної оборони були знищені всі ракети, якими РФ атакувала Київ сьогодні вночі.