Кримінал

Росіяни атакували Київ балістикою: понад 50 постраждалих

13 Грудня 2023 06:48
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ракетний удар

Росіяни атакували столицю балістичними ракетами, у декількох районах внаслідок падіння осколків сталися пожежі у житлових будинках. Відомо про 51 постраждалого.

Зазначається, що внаслідок роботи ППО зі збиття ворожих повітряних цілей у Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння осколків.

Інформації стосовно загиблих немає. Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала людина, з них 6 дітей. Найстаршій потерпілій – 80 років, наймолодшій – 5 років. Усім надана медична допомога.

За даними КМВА, силами і засобами протиповітряної оборони були знищені всі ракети, якими РФ атакувала Київ сьогодні вночі.


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