Економіка

Росія витратила $620 млн на атаку по Україні 2 січня — Forbes

2 Січня 2024 18:21
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ракетний удар

Під час масованої комбінованої атаки БпЛА та ракетами по Україні 2 січня Росія витратила засобів на 620 мільйонів доларів.

Таке обчислило видання Forbes, спираючись на дані Повітряних сил.

Для розрахунку журналісти керувалися такими оцінками:

  • вартість ракети Х-101 — $13 млн;
  • “Калібр” — $6,5 млн;
  • “Іскандер” — $3 млн;
  • “Онікс” — $1,25 млн;
  • Х-22 — $1 млн;
  • “Точка-У” — $0,3 млн;
  • Х-55 — $2 млн;
  • Х-555 — $4 млн;
  • Х-47 “Кинджал” – $15 млн;
  • Shahed-136 — $50 тисяч.

За даними Повітряних сил, російська армія 2 січня запустила 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”; 35 дронів Shahed, 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 та Х-55 (розподіл за типами не уточнено), 3 “Калібри”, 12 “Іскандерів” типів М, С-300 та С-400, 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П.


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