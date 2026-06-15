Росія випустила по Україні 70 ракет і понад 600 дронів

У ніч на 15 червня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши 70 ракет різних типів та 611 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 632 повітряні цілі. Основним напрямком атаки був Київ, також ракетних ударів зазнали Дніпро та Харків.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:

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6 протикорабельних ракет 3М22 “Циркон” (райони пусків – ТОТ АР Крим);

34 балістичні ракети “Іскандер-М”/С-400 (райони пуску – Брянська та Курська області);

30 крилатих ракет Х-101/”Іскандер-К” (райони пусків – Вологодська та Курська області;

611 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас”, баражуючих боєприпасів “Бандероль”, дронів-імітаторів “Пародія” (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим).

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:

5 протикорабельних ракет 3М22 “Циркон”;

15 балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/”Іскандер-К”;

582 БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.