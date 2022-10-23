Росія тримає на поготові 17 кораблів: загальний залп – 100 “Калібрів”

Станом на 23 жовтня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 17 кораблів та катерів – загальний залп крилатих ракет “Калібр” на них становить 100 одиниць.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили Збройних сил у Facebook

Станом на 23 жовтня в Чорному морі перебуває 2 носії КРМБ “Калібр”, загальний залп яких складає 24 ракети, вони діють в інтересах нанесення ракетних ударів по Україні.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 ворожих кораблів та катерів.

В Середземному морі ворог утримує угруповання чисельністю 13 кораблів, в тому числі 5 носіїв КРМБ “калібр” з сумарним залпом в 76 ракет.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою до Чорного моря здійснили 33 судна (з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор) та до Азовського моря – 49 суден (з них 10 суден рухались з протоки Босфор).