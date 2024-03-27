Російський терор проти Харкова набуває особливої підлості, – Зеленський

Кількість постраждалих унаслідок удару по Харкову зросла до 19. На цей час відомо про одного загиблого.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Харків. Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і “шахедів”. Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі”, – написав президент в соцмережах.

Він також наголосив, що зміцнення української ППО і прискорення надання Україні F-16 партнерами – це життєво важливі завдання.

“Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень – чому “петріоти”, яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів. Щодня працюємо заради того, щоб дати більше захисту життя наших людей, нашої України”, – заявив глава держави.