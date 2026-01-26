        Події

        Російські війська вночі кілька разів атакували Запоріжжя та район – ОВА

        Віктор Алєксєєв
        26 Січня 2026 07:13
        Ворог завдав чотири удари по Запоріжжю / Фото Запорізька ОВА
        У ніч на 26 січня російські війська здійснили серію ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

        За словами очільника ОВА, близько 00:35 ворог атакував Запорізький район. У Вільнянську виникла пожежа, пошкоджені багатоповерхові будинки – у них вибиті вікна та понівечені фасади. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

        Близько 01:18 російські війська завдали удару безпосередньо по Запоріжжю. На місці атаки сталася пожежа, однак, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

        О 06:22 ворог вдруге за ніч атакував Запоріжжя, завдавши чотири удари. Пошкоджені приватні будинки, в одному з них сталося займання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, люди не постраждали.


