Rheinmetall почав постачати Україні автоматичні системи розвідки

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG повідомив, що розпочав постачання в Україну автоматичних систем розвідки з використанням безпілотників.

“Rheinmetall за дорученням уряду ФРН направляє Україні автоматичні системи розвідки. Головним чином їх використовують для обстеження місцевості при залученні мінімуму персоналу. У рамках реалізації цього проекту Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecInt”, – наголошується в документі.

Системи SurveilSPIRE складаються з мобільних спостережних пунктів, оснащених камерами для денного та нічного огляду, міні-безпілотників, які можна використовувати для патрулювання та інших місій та комплексу їх управління. Також у замовлення входять засоби доставки вантажів.

За інформацією компанії, SurveilSPIRE можна легко доставити на причепі в потрібну точку, а при складанні пункту спостереження потрібно три особи. Для передачі зображень використовують мережі 4G і Starlink, і з метою підвищення автономності SurveilSPIRE її механізми одержують енергію із сонячних батарей.