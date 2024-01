Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на обстріли Росії

На запит української сторони Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на масовані ракетні та дронові обстріли Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соцмережі Х (Twitter)

“Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору”, – повідомив Кулеба.

NATO has supported Ukraine's request for an extraordinary NATO-Ukraine Council meeting in response to Russia's mass air strikes. One of the key topics will be strengthening Ukraine's air defense. An important sign of Euro-Atlantic unity in the face of Russian terror escalation.