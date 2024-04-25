Політика

Рада провалила голосування за накопичувальне пенсійне забезпечення

25 Квітня 2024 13:34
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пенсія, вру
ВРУ / Getty Images

Уряд провалив голосування у першому читанні за законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення.

Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.

Він уточнив, що законопроєкт підтримали 214 народних депутатів, за необхідних 226 голосів.

“Я не думаю, що навіть у разі прийняття був би шанс для закону в найближчому майбутньому. В МВФ є конкретна норма, що будь-які зміни по пенсійній системі мають бути погоджені зі Світовим банком. А поки незрозуміла ситуація з демографією (через війну), то порахувати макро для такої зміни дуже важко. Точніше неможливо”, – повідомив Железняк.


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