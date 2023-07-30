ПС збили вночі вісім безпілотників ворога

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 30 липня 2023 року противник атакував Україну з південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА «Shahed-136/131».

“Силами та засобами Повітряних Сил усі ворожі БпЛА знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що авіація сил оборони за минулу добу завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також 29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.