Прикордонники показали, як відбивають атаки російських дронів на Сумщині

За добу прикордонники знищили Сумській області сім ворожих безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили в ДПСУ.

З семи збитих російських дронів два – літакового типу “Привет-82” та п’ять FPV-дронів, два з яких на оптоволокні.

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 лютого 2025 року окупанти атакували Україну 166 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. 90 “шахедів” та інших дронів вдалося збити у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.