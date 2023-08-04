Президент Нігеру боїться, що країна опиниться під впливом РФ

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав світ допомогти відновити конституційний порядок у державі. Події, що відбуваються в країні, він назвав “ключовий моментом історії”.

Про це повідомила газета The Washington Post.

“У цю скрутну для нас годину я закликаю уряд США та всю міжнародну спільноту допомогти нам відновити конституційний порядок. Боротьба за наші спільні цінності, включаючи демократичний плюралізм і повагу до верховенства права, є єдиним способом досягти сталого прогресу в боротьбі з бідністю та тероризмом”, – заявив Базум.

За його словами, в іншому випадку – весь центральний регіон Сахелю може потрапити під вплив Російської Федерації через ПВК “Вагнера”, жорстокий тероризм якої був повною мірою продемонстрований під час війни Москви проти України.

“Боко Харам” та інші терористичні рухи обов’язково скористаються нестабільністю Нігеру, використовуючи нашу країну як плацдарм для нападу на сусідні країни та підриву миру, безпеки та свободи в усьому світі”, – наголосив Базум.