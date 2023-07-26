ППО збила частину російських ракет у Київській, Харківській областях і Дніпрі

Сили протиповітряної оборони збили випущені російськими окупантами ракети в Київській і Харківській областях, а також у м. Дніпро, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

“Є вже інформація про збиті крилаті ракети і в Київській області, і в Дніпрі. Також велася бойова робота в Харківській області – також є інформація про збиття”, – сказав Ігнат.

За його словами, на деяких напрямках ще спостерігаються випущені окупантами крилаті ракети, а оскільки виявляти ракети вдається не завжди, загроза залишається в усіх областях.

Ігнат розповів, що окупанти випустили ракети, імовірно, типу “Кинджал”, можливо також і балістичні.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області було чути вибухи, обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО.