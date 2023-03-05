Політика

Польсько-німецька напруженість виявила тріщину в єдиній українській коаліції, – Bloomberg

5 Березня 2023 18:20
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німеччина, польща

Союзники по НАТО демонструють єдність у підтримці України, розрив між Німеччиною та Польщею ризикує підірвати спільні зусилля щодо постачання київських сил. 

Суперечки у Варшаві та Берліні через ракети, танки та запчастини вийшли на новий рівень, навіть коли президент Володимир Зеленський закликає західних союзників поспішити з поставкою озброєння до початку будь-якого весняного наступу, пише Bloomberg

Після того, як канцлер Олаф Шольц дав зелене світло на поставку Leopard, поляки заявили, що старіші моделі Leopard, які вони зобов’язалися надіслати, будуть мати обмежене використання без запасних частин.

«Головна відповідальність лежить на Федеративній Республіці Німеччина, головному виробнику цих танків. Ми так довго закликали німецьку сторону приєднатися до танкової коаліції і поставити не лише танки, а й запчастини», — заявив президент Польщі Анджей Дуда минулого тижня.

Можливо, такі суперечки виникають на тлі осінніх виборів у Польщі.

Тепер же, за словами одного з чиновників, який говорив на умовах анонімності, уряд у Варшаві вважає, що Німеччина більше зосереджена на конкуренції з Польщею за міжнародне визнання, ніж на наданні Києву того, що йому потрібно.

Німецькі чиновники відкинули загострення тону Варшави як політичний театр напередодні виборів. Уряд Шольца переконаний, що напруженість спаде після завершення передвиборчої кампанії, за словами чиновника, знайомого з міркуваннями канцлера Німеччини.


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