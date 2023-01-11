ЗСУ отримають БМП Bradley за кілька тижнів, – Пентагон

У Пентагоні розраховують, що Збройні Сили України отримають бойові машини піхоти Bradley протягом кількох тижнів.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, США надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території.

Він зазначив, що Вашингтон розраховує на прибуття БМП Bradley до ЗСУ протягом наступних кількох тижнів.

“Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці”, – сказав Райдер.

Генерал наголосив, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.