Політика

ЗСУ отримають БМП Bradley за кілька тижнів, – Пентагон

11 Січня 2023 11:37
26
зброя, сша

У Пентагоні розраховують, що Збройні Сили України отримають бойові машини піхоти Bradley протягом кількох тижнів.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, США надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території.

Він зазначив, що Вашингтон розраховує на прибуття БМП Bradley до ЗСУ протягом наступних кількох тижнів.

“Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці”, – сказав Райдер.

Генерал наголосив, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Січня 2023 12:21
42

Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України, – Столтенберг
11 Січня 2023 15:01
0

Шахраї від імені Буданова проводять “благодійні” збори – ГУР
11 Січня 2023 14:06
20

Названі найпопулярніші статті української Вікіпедії у 2022 році
11 Січня 2023 11:08
52

Дефіцит потужності зростає через суттєве похолодання, у двох областях аварійні відключення, — Укренерго
11 Січня 2023 10:51
56

Лубінець провів переговори з Москальковою
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
усі думки