Політика

Зеленський провів екстрену зустріч із українськими дипломатами

2 Серпня 2023 19:01
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мзс, зеленський

У середу, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський провів “екстрену зустріч” з українськими дипломатами.

Про це повідомляє офіційний сайт ОП.

На “екстреній зустрічі” дипломатів з Володимиром Зеленським також були присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль і глава МЗС Дмитро Кулеба.

“За місяць у країнах-партнерах почнеться новий політичний сезон. І нам із вами вдалося зробити так, що минулі політичні сезони у світі стали проукраїнськими. Причому вони стали в усіх державах, чия підтримка життєво важлива для України, для українців. Зараз, за серпень, ми маємо підготуватися до нового політичного сезону у світі, щоб і цей сезон, дуже важливий сезон, теж став проукраїнським. Час із вересня до грудня буде справді періодом рішень. Дуже відповідальних рішень – і для України, і для всієї Європи, і, без сумніву, для безпеки всього світу”, – сказав президент України.

Зеленський навів п’ять орієнтирів: Формула миру – перший. Зброя та санкції – другий. Інтеграція України із Євросоюзом і НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства – третій орієнтир. Четвертий – економіка та відновлення, трансформація. П’ятий – наші люди як в Україні, так і за кордоном, у країнах вашої роботи.

“Будь ласка, пам’ятайте, що час минає і має дуже важливе значення. Це півріччя буде дуже насиченим. І, я впевнений, багато в яких напрямках вирішальним, історичним. Буквально щоденно ми повинні додавати активність. Зараз – Формула миру та гарантії безпеки. Скоро – новий саміт Кримської платформи на рівні лідерів, і він має стати більш потужним, ніж минулого року”, – додав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що головне завдання дипломатів – щоб світ завжди був разом з Україною.


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