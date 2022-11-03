Політика

Зеленський обговорив з президентом Індонезії підготовку до саміту G20

3 Листопада 2022 13:16
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зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Індонезії Джоко Відодо і обговорив підготовку до саміту “Групи 20” (G20) на острові Балі.

“Провів розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Обговорили важливість продовження дії Зернової ініціативи.

Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Приділили також увагу підготовці до саміту G20″, – написав Зеленський у Twitter.


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