Зеленський обговорив з президентом Індонезії підготовку до саміту G20

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Індонезії Джоко Відодо і обговорив підготовку до саміту “Групи 20” (G20) на острові Балі.

“Провів розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Обговорили важливість продовження дії Зернової ініціативи.

Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Приділили також увагу підготовці до саміту G20″, – написав Зеленський у Twitter.

Провів розмову з Президентом Індонезії @jokowi. Обговорили важливість продовження дії Зернової ініціативи. 🇺🇦 готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Приділили також увагу підготовці до саміту #G20. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2022