Політика

Зеленський дав завдання дипломатам шукати ППО у всьому світі

2 Серпня 2023 20:13
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зеленський, ппо

Президент Володимир Зеленський доручив українським дипломатам працювати над постачаннями в Україну більшої кількості зброї, зокрема систем протиповітряної оборони. Про це він сказав, виступаючи на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

Зеленський заявив, що наразі Україна отримує “більше зброї, ніж будь-хто міг передбачити” на початку повномасштабного вторгнення, але цієї потужності поки все ж менше, ніж треба, щоб очевидно переважати над російськими окупантами.

Зокрема, президент наголосив на важливості посилення повітряного щита.

“Україна має бути захищена від російського терору. Це справді дуже складне завдання. Але приєднання кожної нової держави до створених нами оборонних коаліцій спрощує виконання цього фундаментального завдання. Коаліція “Петріотів” і “Насамсів”, “Самп-Ті” і “Айрісів” –  кожної системи, яка ефективна та має стати доступною… Навіть С-300… Сьогодні війна, сьогодні все важливо”, – заявив Зеленський.

Також президент заявив, що треба працювати й надалі з державами-партнерами, і передусім зі США задля отримання далекобійної зброї.

“Має настати той день, коли так само звично для всіх нас, для наших воїнів, як “Джавеліни” або “Хаймарси”, так само запрацюють і ATACMS”, – заявив Зеленський.


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