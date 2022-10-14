Політика

Залужний обговорив з верховним головнокомандувачем сил НАТО нові загрози з боку Росії та Білорусі

14 Жовтня 2022 19:40
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Залужний, нато

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі нові загрози з боку російської федерації та республіки білорусь.

Про це Залужний написав у Телеграмі.

“Обговорили оперативну ситуацію та плани подальших дій Сил оборони України, а також наявні та потенційні загрози з боку держави-терориста російської федерації та республіки білорусь. Стратегічна ініціатива – у наших руках, тож головне не зупинятися”, – зазначив Залужний.

За його словами, підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами, так само, як і набуття взаємосумісності з їхніми збройними силами, залишаються пріоритетами ЗСУ.


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