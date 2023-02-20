Політика

В Повітряних силах назвали причину тривоги під час візиту Байдена

20 Лютого 2023 14:24
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байден

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому під час візиту президента США Джо Байдена до Києва в Україні лунала повітряна тривога.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Він зазначив, що повітряну тривогу в Україні оголошували через зліт російського винищувача Міг-31.

“Стандартна, типова ситуація в Україні: Міг-31, ракети “кинджал”, ракети, які ми не можемо збивати. Вони про це прекрасно знають, усі про це знають”, – сказав Ігнат.

Він зазначив, що росіяни змогли дізнатися й про візит Байдена в Україну. Проте Ігнат наголосив, що пов’язувати повітряну тривогу і приїзд президента США не варто, оскільки російські Міг-31 щодня доставляє клопоту у вигляді тривог чи навіть ударів. Він нагадав, що саме “кинджалом” кілька тижнів тому завдали удару в Києві та Запоріжжі.

“Пам’ятаємо візит президента США до Польщі. Тоді теж була провокація з боку Росії”, – наголосив Ігнат.


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