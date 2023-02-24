Україна вступає в період із завданням перемогти, – Резніков

Україна вступає у новий період війни із завданням перемогти російську агресію. Наші захисники підуть у контрнаступ і наразі йде робота над тим, щоб його забезпечити.

Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков.

“Ми вступаємо в новий період. З новим завданням – перемогти. Рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане. Все змінилося. Сьогодні основне питання на порядку денному якою буде перемога України? Відповідь проста. Перемога – це звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку Росії”, – написав Резніков.

Міністр зазначив, перемога – це коли Україна буде суверенною і незалежною у міжнародно визнаних кордонах, успішною, заможною, сильною, а Росії у нинішньому вигляді не буде.

“Наш ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів. Але стратегічно він вже програв. Нам треба довести справу до кінця. Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємось. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих”, – акцентував Резніков.

Він звернув увагу на те, що є коаліція з 54 країн, що підтримують Україну, тож “ми у цій битві не самі”.

“Що нас очікує? Більше зброї, у тому числі – української. Для усіх Сил оборони.

Будуть танки і бронетехніка. Ми будемо ще краще перехоплювати ракети і дрони терористів, з якої країни вони б не походили. Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Ми їх поширимо не тільки на армію, але й на гвардію та на всіх, хто б’ється поряд”, – пише Резніков.

За його словами, також в Україні буде нова якість оборони за рахунок технологій.

“Ми будемо вражати сильніше і на більшу відстань, у повітрі, на землі, на морі та у кіберпросторі. Буде наш контрнаступ. Ми багато працюємо, щоб його підготувати і забезпечити”, – підсумував міністр.