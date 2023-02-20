Політика

Україна досягла успіху й перемагатиме надалі, – Байден

20 Лютого 2023 12:40
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Війна в Україні стала найбільшим наземним збройним конфліктом в Європі за останні три чверті століття. Водночас немає сумніву у тому, що українці й надалі здобуватимуть перемоги на полі битви.

Про це заявив президент США Джо Байден під час спільного брифінгу з лідером України Володимиром Зеленським.

“Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч усім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви і далі будете перемагати”, – заявив президент США.

За словами Байдена, великим викликом для американської адміністрації стало вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України.

“Ми вибудували коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, по всьому світу, куди входить понад 50 країн”, – додав Байден.


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