Політика

США готові до переговорів з РФ лише на базі української “формули миру”, – Нуланд

24 Лютого 2023 07:38
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війна, сша

Сполучені Штати були б готові до переговорів із Росією щодо України тільки на основі озвученої президентом Володимиром Зеленським “формули миру” з десяти пунктів.

Про це в інтерв’ю російській агенції ТАСС заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, повідомляє “Європейська правда“.

“Українська сторона запропонувала план з досягнення миру з десяти пунктів. Росія ніяк не відреагувала на цей план. Якби мирні переговори почалися на основі формули справедливого миру, яку запропонували українці, звісно, ми б це підтримали”, – сказала вона.

Вона наголосила: “якщо Росія перестане воювати, війна закінчиться, а якщо Україна припинить воювати, то закінчиться Україна”.


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