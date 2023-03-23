Політика

РФ прагне повернути Куп’янськ — британська розвідка

23 Березня 2023 10:15
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війна

Росія частково відновила контроль над безпосередніми підступами до міста Кремінна. Вочевидь, військові РФ також прагнуть повернути логістичний вузол — Куп’янськ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

З початку березня 2023 року тривають важкі бої на окремих ділянках лінії фронту Сватове-Кремінна на півночі Луганської області, відзначають британські розвідники. За даними розвідки, подекуди Росія просунулася вперед на кілька кілометрів.

“Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від лінії оборони, яку вони підготували, вздовж більш високих ділянок місцевості, а також використати природну перешкоду — річку Оскіл”, — йдеться у повідомленні британської розвідки.

Оперативні наміри Росії на північному сході, ймовірно, залишаються оборонними, відзначили британські розвідники. Командування, ймовірно, побоюється, що це один із секторів, де Україна може спробувати провести великі наступальні операції.


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