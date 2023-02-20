Політика

Результати сьогоднішньої зустрічі з Байденом матимуть відображення на полі бою, – Зеленський

20 Лютого 2023 13:03
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зеленський, байден

Переговори України та США під час візиту Джо Байдена в Київ були дуже плідними, а їх результати матимуть відображення на полі бою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогоднішні переговори з Джо Байденом були плідними…Ми сподіваємося, що цей 2023 рік стане роком перемоги”, – заявив Зеленський.

За словами президента, Україну чекає дуже важкий період, але вона досягне “історичних досягнень” за допомогою США та решті країн-партнерів.

“Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальними…результати обов’язково вплинуть на поле бою”, – зазначив Зеленський.


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