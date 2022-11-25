Політика

Президентка Угорщини відвідає Україну, – ЗМІ

25 Листопада 2022 21:42
1
Угорщина

Президентка Угорщини Каталін Новак здійснить візит до Києва та стане найбільш високопоставленою представницею сусідньої держави, що відвідає Україну від початку російського вторгнення.

Про візит повідомило угорське видання Index.

За даними видання, Новак здійснить візит до України на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Передбачається, що Новак спочатку вирушить до Польщі літаком, а звідти в Україну поїздом.

Канцелярія президента Угорщини заявила, що не спростовує та не підтверджує цю інформацію. Між тим, джерела “Європейської правди” зазначають про можливе долучення Угорщини до зернової ініціативи, яку представлять в Києві у суботу.

Раніше Каталін Новак приєдналася до заяви із засудженням масованої ракетної атаки проти України 10 жовтня, в якій одинадцять президентів засудили напад. У заяві було сказано про неприйнятність того, що представники Москви погрожують світові ядерною зброєю.

У вересні вона заявила Генеральній Асамблеї ООН, що Угорщина засуджує російську агресію та надає економічну та гуманітарну допомогу біженцям з України відповідно до позиції угорського уряду. Вона також закликала країни-члени ООН зробити мир пріоритетом.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Листопада 2022 18:31
46

Росіяни намагаються наступати на Донбасі та обороняються на двох напрямках, – Генштаб
25 Листопада 2022 19:59
34

ЄС передає Україні 200 трансформаторів і 40 великих генераторів
25 Листопада 2022 19:48
11

В енергосистемі України досі зберігається дефіцит електроенергії, – Укренерго
25 Листопада 2022 19:23
21

За день внаслідок російських обстрілів Херсона загинули 15 цивільних, 35 – постраждали
25 Листопада 2022 15:07
84

СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
усі думки