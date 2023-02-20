Політика

Поїздку Байдена в Україну тримали у секреті добу, – CNN

20 Лютого 2023 13:54
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Президент США Джо Байден прилетів в Україну “під покровом темряви”, його поїздку тримали в секреті 24 години.

Про це повідомляє CNN.

“Поїздка президента Байдена до Києва в понеділок була оповита таємницею, що є віддзеркаленням гострого занепокоєння безпекою відвідування зони активних бойових дій”, – пише видання.

За даними журналістів, Air Force One вилетів з об’єднаної бази Ендрюс «під покровом темряви» о 4:15 ранку за східним часом у неділю. Репортерам на борту літака не дозволили брати з собою пристрої.

Як зазначає CNN, публічний графік Байдена не відображав цю поїздку, і офіційні особи Білого дому неодноразово заявляли минулого тижня, що візит в Україну не планується.

“У суботу ввечері, перед від’їздом, Байден пішов на вечерю з дружиною у Вашингтоні. Його більше не бачили на публіці до прибуття до Києва в понеділок вранці”, – додають в статті.

Крім цього, відомо, що Байден подорожує з відносно невеликим оточенням, включаючи радника з національної безпеки Джейка Саллівана, заступника керівника апарату Джен О’Меллі Діллон і особистого помічника Енні Томазіні.

Президент Зеленський вперше запросив Байдена відвідати Київ рік тому, коли російські війська скупчувалися на кордоні. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що його запрошення Байдену відвідати Україну залишається відкритим.

Байден шість разів відвідував Україну як віце-президент. Його останній візит до Києва був у січні 2017 року, за кілька днів до відставки. До понеділка цей візит залишався останнім візитом найвищого рангу з США в Україну, оскільки ні віце-президент Майк Пенс, ні президент Дональд Трамп ніколи не відвідували.


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