На Харківщині утворили ще одну військову адміністрацію

У Харківський області утворили ще одну військову адміністрацію.
Відповідний указ 6 червня підписав президент України.
Йдеться про утворення Наталинської сільської військової адміністрації Красноградського району Харківської області.
У Харківський області утворили ще одну військову адміністрацію.
Відповідний указ 6 червня підписав президент України.
Йдеться про утворення Наталинської сільської військової адміністрації Красноградського району Харківської області.
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