Політика

На Харківщині утворили ще одну військову адміністрацію У Харківський області утворили ще одну військову адміністрацію. Відповідний указ 6 червня підписав президент України. Йдеться про утворення Наталинської сільської військової адміністрації Красноградського району Харківської області.



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