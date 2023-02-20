Політика

На честь Байдена у Києві на Алеї сміливості встановили пам’ятну табличку

20 Лютого 2023 14:15
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байден

На Алеї сміливості у Києві встановили пам’ятну табличку Джо Байдену, на знак вдячності за допомогу Україні.

Про це президент України розповів під час зустрічі з главою США 20 лютого.

Він зазначив, що табличка є подякою за “постійну та незмінну потужну увагу до нашої боротьби та до захисту української демократії.

“Історично: сьогодні на Алеї сміливості у Києві ми відкриваємо табличку, присвячену Джо Байдену. Перший дзвінок вночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна та незмінна потужна увага до нашої боротьби та увага до захисту української демократії. Також, особистий внесок пана президента у зміцненні позицій свободи у світі це те, що завжди буде в історії й назавжди залишиться”, – розповів Зеленський.

Він також подякував США та усім американцям, “які цінують свободу, так само як цінують її українці”.


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