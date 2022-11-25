Політика

Генштаб РФ очікує втратити в зимовій кампанії в Україні 100 тис. солдатів, – ЗМІ

25 Листопада 2022 20:40
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війна, росія

Влада РФ очікує до весни втрату 100 тисяч мобілізованих убитими та пораненими – їх збираються замінити призовниками.

Про це пише “Медуза” з посиланням на джерела у ФСБ та Генштабі армії РФ видання “Важные истории”.

Видання пише, що Росія збирається взимку стабілізувати фронт в Україні, “а потім розпочати все наново весною”.

За даними співрозмовників видання, політичне та військове керівництво Росії розуміє, що цей план передбачає великі втрати.

“Навесні наступного року втрати вбитими і пораненими  можуть становити близько 100 тисяч. Але це нікого не лякає: їх замінять призовниками”, — заявило джерело, близьке до ФСБ.

Джерело, близьке до Генштабу, також повідомило про прогноз, згідно з яким втрати в боях в Україні становитимуть близько 100 тисяч осіб, переважно мобілізованих. Навесні 2023 року, за його словами, Міноборони планує підготувати 120 тисяч призовників, яких можна буде відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих.

“Для цього він [Путін] і не скасовує указ про часткову мобілізацію”, – заявило джерело видання.


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