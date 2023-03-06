Політика

До Києва приїхали керівники Соціал-демократичної партії Німеччини

6 Березня 2023 10:07
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німеччина

До Києва з візитом приїхали керівники партії канцлера Німеччини Олафа Шольца. Мова йде про лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля і лідера фракції СДПН Рольфа Мютценіха.

Про це повідомляє Tagesschau.

Німецькі політики прибули до столиці України вранці 6 березня на спеціальному поїзді. У Києві вони проведуть переговори з представниками українського уряду та парламенту.

З міркувань безпеки деталі візиту та точна програма не опублікована.

Варто зазначити, що це перший візит Клінгбайля та Мютценіха з початку повномасштабного вторгнення Росію в Україну.


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