До Києва приїхали керівники Соціал-демократичної партії Німеччини

До Києва з візитом приїхали керівники партії канцлера Німеччини Олафа Шольца. Мова йде про лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля і лідера фракції СДПН Рольфа Мютценіха.

Про це повідомляє Tagesschau.

Німецькі політики прибули до столиці України вранці 6 березня на спеціальному поїзді. У Києві вони проведуть переговори з представниками українського уряду та парламенту.

З міркувань безпеки деталі візиту та точна програма не опублікована.

Варто зазначити, що це перший візит Клінгбайля та Мютценіха з початку повномасштабного вторгнення Росію в Україну.