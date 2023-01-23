Арахамія анонсував «активні посадки» цієї весни

Голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що цієї весни, ймовірно, будуть «активні посадки» чиновників усіх рівнів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він розповів, що влада з 24 лютого офіційними та неофіційними каналами постійно попереджала чиновників усіх рівнів: сфокусуватися на війні, допомозі постраждалим, зменшенні бюрократії.

«До багатьох дійшло. А до багатьох, на жаль, ні. Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи — буде за законами воєнного часу», — наголосив він.

Арахамія зауважив, що найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, що завершить побудову незалежної антикорупційної інфраструктури.

«”Не на часі” вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони», — уточнив він.

Депутат додав, що сьогодні, 23 січня, у профільному комітеті Ради з’ясовуватимуть ситуацію з закупівлями.

«Буду ініціювати повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади. І, як сказав наш президент: “Цей тиждень буде часом відповідних рішень”», — резюмував він.