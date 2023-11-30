Кримінал

Під завалами будинку після удару в Новогродівці знайшли загиблого

30 Листопада 2023 11:08
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ракетний удар

Під завалами будинку після масованого удару у Новоградівці знайшли жертву. Пошукова операція продовжується, шукають ще 4 людей, у тому числі дитину.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

“На місці обстрілу житлового будинку у Новогродівці з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка”, – йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, станом на 10:00 під завалами ймовірно перебувають 4 людини, з них 1 дитина.

“Пошуково-рятувальна операція триває. Наразі розібрано 132 тонни будівельних конструкцій”, – додав Мороз.


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