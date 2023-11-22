Оповіщення під час зльоту російського МіГ-31 не зміниться, ризикувати не маємо права — Повітряні сили

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у середу, 22 листопада, повідомив, що схема оповіщення українців під час зльоту російського МіГ-31, здатного нести ракети типу Кинджал, не зміниться.

Ігнат у коментарі Українському радіо повідомив, що Повітряні Сили поки що не отримали вказівок про те, як сповіщати населення в разі зльоту МіГ-31.

За словами спікера, незмінним залишиться те, що Повітряні Сили в будь-якому разі продовжуватимуть оголошувати небезпеку і ударних БПЛА, і ракетної атаки, і тактичної авіації або РСЗВ.

«Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Що стосується того, який рівень загрози буде, тобто в який колір малювати карту — це буде ухвалено на вищому рівні», — повідомив він.

Ігнат наголосив, що МіГ-31 все одно буде злітати.

«Іноді інформація є, що МіГ злетів із ракетою, іноді – що без ракети, а іноді такої інформації немає. Тут ризикувати ми не маємо права», — пояснив він.