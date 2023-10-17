Кримінал

Окупанти за добу обстріляли 5 районів Харківщини

17 Жовтня 2023 08:57
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обстріл

Російські окупаційні війська минулої доби обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Унаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю ветеринарної лікарні та гараж. У с. Підлиман Ізюмського району обстрілом із РСЗВ пошкоджено будинок. Крім того, минулої доби ворог обстрілював Уди Богодухівського району, Ветеринарне і Нескучне Харківського району, Гатище Чугуївського району, Дворічну і Кам’янку Куп’янського району та інші населені пункти”, – написав Синєгубов


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