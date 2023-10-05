Кримінал

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини

5 Жовтня 2023 08:57
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обстріл

У ніч на 5 жовтня близько 00:15 російські окупаційні війська завдали ракетного удару, за попередніми даними, С-300, по Печенігах Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Зафіксовано влучання на території дачного селища. Пошкоджено 2 будинки, сталися пожежі”, – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, близько 3:00 окупанти обстріляли також с.Гороховатка. Виникла лісова пожежа на площі 500 кв.м.

Синєгубов повідомив, що за минулу добу ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області. Зокрема, внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено будинок, сталася пожежа. У Козачій Лопані артилерійським обстрілом пошкоджено 2 приватні будинки, господарські будівлі, приватний автомобіль. Через обстріл околиць с. Глибоке загорілася трава в полі.

“Постраждалих серед цивільного населення протягом доби не зафіксовано”, – зазначив Синєгубов.


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