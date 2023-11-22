Окупанти 115 разів вдарили по Херсонщині за минулу добу

Минулої доби, 21 листопада, російська армія здійснила 115 обстрілів Херсонської області. Одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 115 обстрілів, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 46 снарядів”, – зазначив голова ОВА.

За словами Прокудіна, російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку й магазину в Бериславському районі, офісну будівлю у Херсоні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще семеро були поранені.