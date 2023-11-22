Суспільство

Окупанти 115 разів вдарили по Херсонщині за минулу добу

22 Листопада 2023 08:50
читать на русском →
херсон, обстріли

Минулої доби, 21 листопада, російська армія здійснила 115 обстрілів Херсонської області. Одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 115 обстрілів, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 46 снарядів”, – зазначив голова ОВА.

За словами Прокудіна, російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку й магазину в Бериславському районі, офісну будівлю у Херсоні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще семеро були поранені.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Листопада 2023 10:49

Золото скіфів повернуть до України
22 Листопада 2023 07:47

Сили оборони збили 14 “Шахедів” цієї ночі 
22 Листопада 2023 07:07

Сили оборони збили чотири “Шахеди” над Київщиною та Житомирщиною цієї ночі 
21 Листопада 2023 21:37

Європарламент погодився відкрити офіс у Києві, – Euractiv
21 Листопада 2023 19:08

Окупанти завдали ракетних ударів по Одесі та Білгород-Дністровському району
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
усі думки