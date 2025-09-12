Очільницею тимчасового уряду Непалу стане колишня голова Верховного суду

Президент Непалу Рам Чандра Паудел погодився призначити тимчасовою головою уряду юристку Сушилу Каркі, яка раніше очолювала Верховний суд країни.

Про це повідомляє The Himalayan Times.

Раніше протестувальники обрали Каркі своїм головним кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Вона вважається активною борчинею з корупцією.

73-річна Каркі очолюватиме уряд Непалу до наступних виборів, які, як очікується, відбудуться через півроку — рік.

Юристка — перша і досі єдина жінка, яка обіймала посаду голови Верховного суду країни. Тепер вона стане першою жінкою на посаді прем’єр-міністра Непалу.

Президент країни також погодився розпустити палату представників (нижню палату парламенту Непалу) і оголосити надзвичайний стан.

Протести проти корупції та рішення влади заблокувати більшість найбільших соцмереж відбулися в Непалі 8 і 9 вересня. Організатори демонстрацій називали їх “протестом покоління Z” через вік більшості учасників акцій.

Мітинги переросли в заворушення і зіткнення з поліцією. Загинула 51 людина, понад 1,3 тисячі отримали різні травми. В результаті уряд скасував блокування соцмереж, а прем’єр-міністр Кей-Пі Шарма Олі пішов у відставку.