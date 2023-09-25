Обстріл Одещини: під завалами знайшли 2 загиблих

Одна людина загинула внаслідок нічного удару росіян по Одеській області. Його тіло знайшли під завалами зруйнованого зерносховища, пошукові роботи тривають.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер та Сили оборони півдня у Telegram.

“Внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб”.

Голова ОВА додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

О 13:06 Кіпер повідомив, що під завалами знайшли тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.