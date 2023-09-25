Суспільство

Обстріл Одещини: під завалами знайшли 2 загиблих

25 Вересня 2023 12:54
читать на русском →
одеса, обстріл

Одна людина загинула внаслідок нічного удару росіян по Одеській області. Його тіло знайшли під завалами зруйнованого зерносховища, пошукові роботи тривають.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер та Сили оборони півдня у Telegram.

“Внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб”.

Голова ОВА додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають.   

О 13:06 Кіпер повідомив, що під завалами знайшли тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Вересня 2023 14:37

Сили оборони знищили командувача Чорноморського флоту РФ, – ССО
25 Вересня 2023 14:47

“Абрамси” вже в Україн, – Зеленський
25 Вересня 2023 12:54

Обстріл Одещини: під завалами знайшли 2 загиблих
25 Вересня 2023 11:50

У Севастополі пролунав вибух
25 Вересня 2023 08:28

Наслідки нічного удару по Одесі: практично знищені Морський вокзал і готель 
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки