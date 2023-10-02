Обстріл Херсона: четверо поранених, двоє — у тяжкому стані

Російсько-окупаційні війська вкотре відкрили вогонь по місту Херсон. Відомо про чотирьох поранених, двоє з них — у тяжкому стані.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 10:00 війська РФ обстріляли транспортне підприємство у Херсоні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що росіяни обстріляли Херсон артилерією.

Під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям, його стан критичний. Ще один цивільний має нетяжкі травми, отримує допомогу лікарів.

Крім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції. За словами Клименка, удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Їх госпіталізували, один із патрульних у вкрай тяжкому стані.