Політика

Нуланд прокоментувала можливість виділення Україні $60 млрд

31 Січня 2024 21:10
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сша, допомога

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, яка перебуває з візитом у Києві, наголосила, що двопартійна підтримка України залишається сильною у Сполучених Штатах і переконана, що Конгрес проголосує за виділення 60 мільярдів доларів допомоги.

Про це вона сказала на брифінгу, передає “Суспільне”.

Заступниця держсекретаря США нагадала, що адміністрація Байдена запросила у Конгресу 60 мільярдів доларів на підтримку України на наступний рік. Вона зазначила, що двопартійна підтримка України залишається сильною по всій країні.

“Ми продовжуємо надавати Україні безпекову допомогу в усіх категоріях, включаючи нові інвестиції та нові системи озброєнь, як-от бомби малого діаметра, які вже їдуть, і підтримувати відновлення оборонно-промислової бази України та нашої власної, щоб ми могли продовжувати боротися з тими, хто хоче вкрасти нашу свободу”, — сказала Нуланд.

Нуланд упевнена, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні успіхи на полі бою. “Пан Путін отримає приємні несподіванки на полі бою, а Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи”, – додала вона.

На питання про дискусії з українськими посадовцями щодо стратегії на 2024 рік, Нуланд заявила, що залишає Київ “із більшим оптимізмом щодо єдності й рішучості, щодо 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України”.


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