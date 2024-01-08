Кримінал

Нова масована атака. Ворог вдарив по Україні зі стратегічної авіації

8 Січня 2024 07:40
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ракетний удар

Російська авіація вранці 8 січня запустила по Україні десятки крилатих ракет та кілька “Кинжалів”. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Вибухи лунали у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Кривому Розі, Хмельницькому.

Коротко про головне

  • Вибухи пролунали у Дніпрі,
  • Також вибухи чули в Харкові. Мер міста Ігор Терехов попередив про можливі нові прильоти. В ОВА розповіли про щонайменше 4 удари.
  • Гучно було і в Кривому Розі. Місто опинилося під масованим ракетним ударом.
  • Запоріжжя також чуло вибухи. Про наслідки в ОВА обіцяють розповісти вже після закінчення атаки.
  • У Хмельницькій області повідомили про роботу ППО.

Варто зазначити, що наразі по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога і загроза залишається.


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