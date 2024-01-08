Нова масована атака. Ворог вдарив по Україні зі стратегічної авіації

Російська авіація вранці 8 січня запустила по Україні десятки крилатих ракет та кілька “Кинжалів”. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Вибухи лунали у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Кривому Розі, Хмельницькому.

Коротко про головне

Вибухи пролунали у Дніпрі,

Також вибухи чули в Харкові. Мер міста Ігор Терехов попередив про можливі нові прильоти. В ОВА розповіли про щонайменше 4 удари.

Гучно було і в Кривому Розі. Місто опинилося під масованим ракетним ударом.

Запоріжжя також чуло вибухи. Про наслідки в ОВА обіцяють розповісти вже після закінчення атаки.

У Хмельницькій області повідомили про роботу ППО.

Варто зазначити, що наразі по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога і загроза залишається.