Нова масована атака. Ворог вдарив по Україні зі стратегічної авіації

Російська авіація вранці 8 січня запустила по Україні десятки крилатих ракет та кілька “Кинжалів”. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Вибухи лунали у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Кривому Розі, Хмельницькому.
Коротко про головне
- Вибухи пролунали у Дніпрі,
- Також вибухи чули в Харкові. Мер міста Ігор Терехов попередив про можливі нові прильоти. В ОВА розповіли про щонайменше 4 удари.
- Гучно було і в Кривому Розі. Місто опинилося під масованим ракетним ударом.
- Запоріжжя також чуло вибухи. Про наслідки в ОВА обіцяють розповісти вже після закінчення атаки.
- У Хмельницькій області повідомили про роботу ППО.
Варто зазначити, що наразі по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога і загроза залишається.